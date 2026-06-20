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20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Resmi ilan engeli sansür değil mi?

20 Haziran 2026, Cumartesi 00:05
TBMM’de basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülürken resmî ilan engelleri yeniden tartışma konusu oldu. Yeni Asya’ya da 2319 gündür resmî ilan verilmezken, muhalefet BİK’e tanınan yeni yetkilere tepki gösterdi.

Ankara - Mehmet Kara
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TBMM Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. Teklifin internet haber sitelerinin vasıflarının haber sayısı, içerik, kadro ve okur sayısının Basın-İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilmesini sağlayan 7’nci madde tepki çekti. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun eleştirel basına keyfi cezalar keserek adeta bir “cellada” dönüştüğünü savundu. 

Basın kartları verilsin

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) resmi ilan dağıtımında adaletsizlik yaptığını ve eleştirel basına yönelik bir ceza aracı olarak kullanıldığını savunan Çakırözer, “Basın İlan Kurumu resmî ilan dağıtımındaki adaletsizlikleri gidermek için kurulmuştu ama tek adam yönetiminde yandaş gazeteleri şişirme tirajlarla beslerken gerçekleri yazan, eleştiren basının celladına dönüştü. Yapılması gereken bellidir: Türkiye’de basın kartının verilmesi de basın meslek ilkelerinin takibi de saray bürokratlarından basın meslek örgütlerine devredilmelidir” dedi. Yeni Asya mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci basın kartı beklerken, uygulamanın siyasî etkilerden arındırılması yönündeki çağrılar sürüyor.

Ödül-ceza mekanizmasına dönüştürülemez

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da düzenlemelerin ifade ve basın hürriyeti bakımından kabul edilemez olduğunu belirtti. Yeneroğlu, söz konusu düzenlemelerle Basın İlan Kurumu’na (BİK) hem internet haber sitelerinin resmî ilan sistemine kabulüne ilişkin geniş takdir yetkileri tanındığını hem de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen resmî ilan kesme müeyyide sisteminin farklı bir şekilde yeniden düzenlenmek istendiğini belirtti. Düzenlemenin, belirsiz kriterler üzerinden basın kuruluşları üzerinde ekonomik baskı kurulmasına yol açacağını ifade eden Yeneroğlu, “Resmî ilan sistemi, basını ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmasına dönüştürülemez” dedi.

Yalnızca basın değil demokrasi de zarar görüyor

Yeni Yol Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, görüşülmekte olan kanun teklifindeki basın düzenlemelerine tepki göstererek, muhalif seslerin susturulmak istendiğini savundu. Düzenlemeyi “sansür yasası” olarak nitelendirilen Çalışkan, kurulan kuralların, uygulanan cezaların ve televizyon yayınlarının durumuna dikkati çekerek maddelerin geri çekilmesini talep etti. 

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, “Eğer bu ülkede gazeteciler korkuyorsa, haber siteleri baskı altındaysa, gazeteler ekonomik yaptırımlarla hizaya getirilmeye çalışılıyorsa orada yalnızca basın değil demokrasi de zarar görüyor demektir. Bugün önümüzde duran düzenleme tam da bu nedenle önemlidir” dedi. 

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