Düğünde vuruldular

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’de bir okulu düğün töreni sırasında hedef alması sonucu can veren aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Gazze şehrinin batısındaki Şifa Hastanesi’nde, Filistinli kurbanların aileleri için ağır ve acı dolu anlar yaşandı. İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli Atıf Nedr’in oğlu Muhammed Nedr, babasına veda anında naaşının önünde yere çöktü. “Beni bırakın, biraz yanına oturayım, onun yanında kalmak istiyorum” diyen Nedr, babasının naaşını kucaklayarak, öptü. Saldırının, barınma merkezinde düzenlenen düğün töreni sırasında yapıldığını kaydeden görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını 2 saatten fazla engellediğini ve bunun da durumu daha fazla kötüleştirdiğini dile getirmişti. AA

