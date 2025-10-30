Trump'ın Yardımcısı JD Vance: "İsrail, bu ABD Başkanı'nı kontrol etmiyor"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İsrail'e baskı yaparak Gazze için anlaşma sağlayabildiğini savunarak, "İsrail, bu ABD Başkanı'nı kontrol etmiyor." dedi.

Vance, öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşunun Mississippi Üniversitesi'nde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Programda soruları cevaplayan Vance'a, "Ben, bir Hıristiyan'ım." diyen davetlilerden biri, "Neden İsrail’e bir şey borçlu olduğumuz, onların en büyük müttefikimiz olduğu ya da Charlie Kirk'ün dediği gibi 'Gazze’deki etnik temizliği' örtbas etmek için İsrail'e 100 milyar dolarlık dış yardım paketi desteklememiz gerektiği gibi bir düşünce var? Bu fikrin neden ortaya çıktığını anlamıyorum çünkü onların dini bizimkine uymadığı gibi, bizim dinimizin açıkça baskılanmasını destekliyor." sorusunu yöneltti.

Vance, ABD Başkanı Trump'ın öncelikle ABD vatandaşlarının çıkarlarını gözeten "Önce ABD" politikasını benimsediğini ve bu doğrultuda da zaman zaman diğer ülkelerle işbirliğine girilebileceğini söyledi.

İsrail'in ABD ile ortak çıkarlarının olabildiğini anlatan Vance, Gazze planını örnek vererek, "Bazen de ABD ile ortak çıkarları olmuyor." ifadesini kullandı.

Vance, "ABD Başkanı, ancak İsrail'e baskı uygulamayı kabullenerek bu barış anlaşmasını gerçekleştirebildi." dedi.

Trump yönetiminde Orta Doğu'da elde edilen "başarının" önemine değinen Vance, "İsrail, bu ABD Başkanı'nı (Trump'ı) kontrol etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, sorunun Hristiyanlık ile Yahudilik arasındaki ilişkiye dair kısmı için de "Yahudiler, İsa Mesih’in mesih olduğuna inanmıyor. Açıkçası Hristiyanlar, kendileri ile Yahudiler arasında bazı önemli teolojik anlaşmazlıkların olduğuna inanıyor. Benim tutumum, bu konuları konuşmak yönündedir." cevabını verdi.

İsrail ile Hristiyanların kutsal saydığı bölgelere ulaşım konusuna değinen Vance, "İsrail'deki dostlarımızla işbirliği yaparak Hristiyanların bu bölgeye güvenli şekilde erişebilmelerini sağlayabiliriz. Bu, bariz ortak çıkarlarımızın olduğu bir alan." dedi.