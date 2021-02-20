Dünyada son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 111 milyon 34 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 456 bini, iyileşenlerin sayısı ise 85 milyon 941 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 526 bini, Hindistan'da 10 milyon 968 bini, Brezilya'da 10 milyon 30 bini ve Rusya'da 4 milyon 139 bini geçti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, ülkede perakende satışları bu yıl ocakta, salgınla mücadele kapsamında uygulanan karantina nedeniyle aylık bazda yüzde 8,2 daraldı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüsü ağır geçiren hastaların yarısına yakınında kalp hasarı saptandı. İngiltere'de virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katkısını 1 milyar avroya yükseltti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin COVAX'a 1,5 milyar avro daha ayıracağını bildirdi. Merkel, programa en fazla katkı sağlayan ülkelerin başında geldiklerini vurguladı. Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin oluşturduğu G7 ülkelerinin liderleri, salgınla mücadelede iş birliklerini yoğunlaştırma kararı aldı. Avrupalı araştırmacılar, diyabetin, Kovid-19'a yakalanıp hastaneye kaldırılan hastalarda ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Afrika kıtasında salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı. İsrail'de yapılan bir araştırma, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının ilk dozunun yüzde 75 etkili olduğunu ortaya koydu. Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetileceğini duyurdu. Bu çerçevede, alanı 500 metrekareden fazla olan kulüp, spor ve düğün salonlarının yeniden açılacağı aktarıldı. Peru’da Kongre, ülkede aşılama süreci henüz başlamadan yüzlerce hükümet yetkilisinin iltimaslı şekilde aşı yaptırdığının ortaya çıkması sonrası büyüyen krizi soruşturmak üzere araştırma komitesi kurdu. Malezya'da yüz yüze eğitim 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak Malezya Eğitim Bakanı Mohd Radzi Mohd Jidin, ülkede yüz yüze eğitimlerin 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını duyurdu. Filipinler'de, bugünden itibaren uzun süreli vize sahipleri için seyahat kısıtlamalarının gevşetilmeye başlanacağı belirtildi. Güney Kore'de kafe ve restoran sahibi 240 işletmecinin, kısıtlamalardan kaynaklanan zararlarının tazmini için devlete ikinci kez dava açtığı bildirildi. Uganda'da hükümet, salgınla mücadele kapsamında 36 milyon doz aşı siparişi verdi. Kenya'da salgının yarattığı olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle her 10 evden 2'sinde yiyecek kalmadığı bildirildi. Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarına başlandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde martta oynanması gereken birçok karşılaşma, salgın kısıtlamaları nedeniyle ertelendi. Nisanda yapılması planlanan 36. Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, üçüncü kez ertelendi. AA

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