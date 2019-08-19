Dünyada yaklaşık 132 milyon yardıma muhtaç insan var

Dünyada bu yıl 42 ülkeden yaklaşık 132 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu, bu kişilerin sadece 93 milyonuna yardım ulaştırılabileceği tahmin ediliyor.

Dünyada 42 ülkeden yaklaşık 132 milyon kişi uluslararası insani yardım ve korumaya muhtaçken, bu yıl bunlardan yaklaşık 94 milyonuna yardım ulaştırılabileceği tahmin ediliyor. "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle insani yardıma muhtaç ülke ve halklarının durumu bir kez daha gündeme geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı "Küresel İnsani Değerlendirme 2019" raporundan derlenen bilgilere göre, ülkelerin kalkınma oranları artmasına karşın her 70 kişiden biri çatışma, afet, gıda güvensizliği, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, zorla yerinde edilme gibi sebeplerle insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yardıma en çok ihtiyacı olan ülkeler sıralamasında ciddi insani kriz yaşayan Yemen başı çekerken, bu ülkeyi kriz, iç savaş, afet gibi durumlarla mücadele eden Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Etiyopya, Nijerya ve Güney Sudan takip ediyor. Raporda bu yıl insani ihtiyaçların daha da artabileceği uyarısında da bulunuluyor. AA

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