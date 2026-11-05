Yaz saati gitsin, kış saati gelsin

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, çocukların karanlıkta okula gitmesi ve ekonomik kayıpları gerekçe göstererek kalıcı yaz saatinin sona erdirilmesini istedi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, TBMM Başkanlığına kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesini amaçlayan bir kanun teklifi sundu. Altıntaş, mevcut uygulamanın toplumsal, psikolojik ve ekonomik tahribatlara yol açtığını belirterek saatlerin kış mevsiminde geri alınmasını talep etti.

TAHRİBAT MEYDANA GETİRİYOR

Türkiye’nin coğrafi konumu ve ekonomik faaliyetleri ile mevcut uygulamanın uyumsuzluğuna dikkat çeken Altıntaş, “Coğrafî konum olarak 26-45 Doğu meridyenleri arasında yer alan ve nüfus, sanayi, eğitim ile ekonomik faaliyetlerinin ezici çoğunluğu ikinci saat diliminde (UTC42/30 Doğu İzmit meridyeni) bulunan ülkemize, en doğu sınırımızdaki Iğdır meridyeninin (UTC 3) yıl boyunca dayatılması ağır toplumsal, psikolojik ve ekonomik tahribatlara yol açmaktadır” dedi.

KARANLIKTA OKULA GİTMESİNLER

Uygulamanın çocukların sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerini hatırlatan Altıntaş, “Kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle kış aylarında sabahın zifiri karanlığında, sokak aydınlatmaları dahi devredeyken uyanmak zorunda kalan milyonlarca okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim öğrencimiz; güvenlik riskleri, başıboş sokak hayvanları tehlikesi ve yoğun sabah trafiği altında okullarına ulaşmaya çalışmaktadır. Tıp otoriteleri, nörologlar ve psikiyatri uzmanları; biyolojik saatin doğal gün ışığı döngüsünden koparılmasının çocuklarda ve çalışanlarda kronik uyku bozukluklarına, dikkat dağınıklığına, bağışıklık zayıflığına, depresyona ve öğrenme güçlüklerine sebep olduğunu bilimsel raporlarla ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara

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