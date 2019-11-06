Dünyanın bir diğer kanayan yarası: Çocuk sığınmacılar

Yunanistan Çalışma Bakan Yardımcısı Domna Mihailidou, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 bin 779 refakatsiz çocuk sığınmacı bulunduğunu söyledi.

Söz konusu çocuklardan yaklaşık 2 bininin çeşitli sebeplerden dolayı kaldıkları yerlerden kaçtığını belirten Mihailidou, onların nerede ve hangi şartlar altında hayatlarını devam ettirdiklerinin bilinmediğini, bu çocukların bulunmaları için Yunan polisi tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Yüzde 43’ü Afganistanlı

Ülke genelinde refakatsiz çocuk sığınmacıların yüzde 43’ünün Afganistan, yüzde 25’inin Pakistan ve yüzde 9’unun Suriye uyruklu olduğuna dikkati çeken Mihailidou, ayrıca, yüzde 93,8’inin erkek, yüzde 6,2’sinin kız ve yüzde 7’sinin 14 yaşından küçük olduğunu belirtti. Mihailidou, Almanya ve Sırbistan da dahil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçileriyle görüşmeler yapıldığını, refakatsiz çocuk sığınmacıların bu ülkelerden bazılarına transfer edilme ihtimali olduğunun altını çizdi.