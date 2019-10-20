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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Dünyanın en uzun mesafeli uçuşu tamamlandı

20 Ekim 2019, Pazar 23:41
Avustralya nakliye şirketi Qantas, "dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşunu" tamamladı.

BBC'nin haberine göre, "The Boeing 787-9" marka uçak, New York'tan Sidney'e 16 bin 200 kilometrelik bir mesafeyi aktarmasız 19 saat 16 dakikada katetti.

Kesintisiz uçuşların pilotları, görevlileri ve yolcuları nasıl etkilediğini inceleyen bir araştırmanın parçası olarak yapılan test uçuşu sırasında uçakta 49 kişi hazır bulundu.

Dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşunda kalkış sırasında yolcular jet lagdan etkilenmemek için saatlerini Sidney'e göre ayarladı ve uçaktakilere kalkıştan 6 saat sonra uyumalarını kolaylaştırmak için yüksek karbonhidratlı yiyecekler verildi.

Şirket, gelecek ay Londra'dan Sidney'e aktarmasız uçuş yapılmasını planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, testler olumlu sonuç vermesi halinde 2022 ya da 2023'ten itibaren düzenli seferlerin düzenlenmeye başlanacağı duyuruldu.

AA

Etiketler: uçak, uçuş
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