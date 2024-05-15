Düşmanımız nefret, ırkçılık ve sömürgecilik

Hollywood oyuncusu Susan Sarandon, “Düşmanımız nefrettir, düşmanımız ırkçılıktır, düşmanımız sömürgeciliktir, düşmanımız haksızlığa sessiz kalmaktır” sözleri gündem oldu.

Hollywood oyuncusu Susan Sarandon’ın geçen martta, New York’ta İsrail’in Gazze’deki savaşını protesto etmek için düzenlenen ‘Filistin için Milyonlar Yürüyüşü’nde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. New York’ta Filistin için ateşkes çağrısı yapmak üzere toplanan kalabalığa hitap ettiği konuşmasında, “Uygunsuz gerçekleri söylemek size geçim kaynağınızı kaybettirebilir, arkadaşlarınızı kaybettirebilir, ailenizi kaybettirebilir ama şimdi bu şemsiye ve insan denizine bakmanızı istiyorum, çünkü biz sizin aileniziz” diyen Sarandon’ın konuşması YouTube’da da 50 bin kez görüntülendi.

Bu kabul edilemez

Susan Sarandon’ın New York’ta Washington Square Park’ta yaptığı yaptığı konuşmanın tam metni şöyle: “Hepiniz hoş geldiniz. Napolyon demiş ki, savaş hükümetin size düşmanınızın kim olduğunu söylemesidir. Devrim ise düşmanı devletin ya da bir başkasının söylemesine gerek kalmadan halkın bizzat kendisinin bulduğu zaman gerçekleşen şeye denir. Biz düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz. Düşmanımız nefrettir, düşmanımız ırkçılıktır, düşmanımız sömürgeciliktir, düşmanımız açgözlülüktür ve düşmanımız haksızlığa sessiz kalmaktır. Katledilmiş çocukları, açlıktan ölen bebekleri, feryat eden anneleri, ailelerini bulmak için enkazı eşeleyen babaları gördüğünüzde başka tarafa bakanların sessizliği, bu kabul edilemez. Şimdi, güçlülerin anlatısını bozmak, adalet için mücadele etmek tek başına yapılacak bir iş olabilir, yorucu olabilir, ancak 75 yıldır bunu yaşayan Filistin halkı için Gazze’de, Rafah’da olanlarla karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir.”

Yalnız değilsiniz

“Uygunsuz gerçekleri söylemek size geçim kaynağınızı kaybettirebilir, arkadaşlarınızı kaybettirebilir, ailenizi kaybettirebilir, ama şimdi bu şemsiye ve insan denizine bakmanızı istiyorum, çünkü biz sizin aileniziz. Yalnız değilsiniz, dediği gibi Manhattan’da yüzlercesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüz binlercesi, dünya çapında milyonlarca insan Filistin için, adalet için, ateşkes için ayakta. Direnmeye devam edecek, örgütlenmeye devam edecek, konuşmaya devam edecek, seslerini yükseltecek milyonlarca insan var ve birbirimizi kucaklamalı, birbirimize teşekkür etmeli ve diğer insanları cesur olmaya ve eninde sonunda tarihin doğru tarafında olduğu kanıtlanacak olan şey için tavır koymaya teşvik etmeliyiz.”

Haber Merkezi