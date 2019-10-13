Ekvador'da taraflar anlaşmaya yakın

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da kemer sıkma politikalarına karşı yerli halkın günlerdir süren protestolarında sona yaklaşıldı. Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümeti ile doğrudan görüşmeleri kabul ettiğini açıkladı.

17 milyon nüfusa sahip güney Amerika ülkesinde televizyondan halka seslenen devlet başkanı, yerli liderlerin görüşmeyi kabul etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Fakat kemer sıkma yasalarını geri çekme konusunda bir geri adım atmadı.

Moreno'nun kemer sıkma planını açıklamasının ardından 3 Ekim'de başlayan protestolarda otoyollar ve sokaklar barikatlarla kapatılmış ve ateşe verilmişti. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen devam eden gösterilerde 5 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri tarafında da kayıpların olduğu belirtilen olaylarda gözaltına alınanların sayısı ise bini geçmişti.

Ekonomik dar boğaza IMF çözümü

Arjantin ve diğer güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi Ekvador da zorlu bir ekonomik krizden geçiyor. Solcu lider Rafael Correa'nın koltuğuna 2017'deki devlet başkanlığı seçimlerinde Lenin Moreno'nun oturmasının ardından ülkede solcu politikalar yerlerini liberal para politikalarına bırakmaya başladı. Geçtiğimiz şubatta da Quito yönetimi Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 4,2 milyar dolarlık mali yardım anlaşmasına imza koydu.

IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul eden yönetim 1 Ekim'de yeni düzenlemeleri açıkladı ve hükümetin ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurdu.