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23 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Endonezya'da deprem

23 Mayıs 2025, Cuma 13:23
Endonezya'nın Sumatra Adası'nın Bengkulu şehri yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansına (BMKG) göre Bengkulu şehri yakınlarında deprem oldu.

Yerel saatle 02.50 sularında şehrin 43 kilometre güneybatısında oluşan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladığı depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Ulusal Afet Azaltma Ajansının (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari, deprem sonrası Bengkulu merkezinde 100'den fazla ev ile 6 kamu tesisinde hasar meydana geldiğini, kent merkezindeki 8 evin çöktüğünü bildirdi.

Devlet haber ajansı Antara'ya göre Bengkulu Valisi Helmi Hasan, depremde can kaybının bildirilmediğini, yaklaşık 100 evin hasar gördüğünü teyit etti.

Vali Hasan, ağır hasarlı evlerin yeniden inşasına ve az hasarlı olanların onarılmasına yardım edileceğini belirtti.

AA

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