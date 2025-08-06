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6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Endonezya'daki yanardağda 2 patlama yaşandı

06 Ağustos 2025, Çarşamba 11:54
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 2 patlama yaşandı.

Antara News'in haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, Semeru'nun yerel saatle 05.24'te patladığını bildirdi.

Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 600 metreye yükseldiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini belirtti.

Meydana gelen ilk patlamanın ardından Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 10.08'de bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, volkanik kül bulutunun yaklaşık 600 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AA

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