Endonezya'nın batısında sel, doğusunda deprem

Ekvator kuşağındaki Endonezya'nın batısı selle boğuşurken, doğusu depremle sarsıldı.

Yetkililer, ülkenin Batı Java eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurların yol açtığı selden 100 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Batı Java Eyaleti'nin başkenti Bandung'da pazar gününden bu yana etkili olan yağış 7 bölgede sele neden oldu denildi.

Batı Java Afet Azaltma Ajansı yetkilisi Budi Budiman Wahyu ayrıca su baskınlarından 101 bin 644 kişinin etkilendiği belirterek, evleri zarar gören 3 bin 298 kişinin ise tahliye edildiğini söyledi.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi ölmüştü.

Öte yandan ülkenin Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Alor bölgesinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem nedeniyle tsunami alarmı da verilmedi.