Çocukların can güvenliğini sağlayın

Manisa Turgutlu’da yaşanan okul saldırısının ardından eğitimcilerden tepki yağdı. Eğitimciler çocukların can güvenliğinin sağlanması ve okullarda şiddetin acil önlenmesi çağrısı yaptı.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

MEB sahadan ve gerçeklerden kopuk

Demirkol şu ifadeleri kullandı: “Okullarda şiddeti sona erdirecek somut adımlar acilen atılmalıdır. Okullarda her geçen gün tırmanan şiddet olayları ve öğrencilerin yaşam hakkını tehdit eden saldırılar artık münferit vakalarla geçiştirilebilecek basit bir asayiş sorunu olarak görülemez. Okullarda yaşananlar, eğitim sistemimizin içine sürüklendiği yapısal krizin, derinleşen toplumsal şiddet ikliminin ve öğrencilerin can güvenliğini yok sayan ihmaller zincirinin doğrudan bir sonucudur. Bu anlayış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin gerçek ihtiyaçlarından ve sahadaki yakıcı gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu açıkça göstermektedir."