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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

26 Eylül 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İbrahim dedi ki: “Allah’ı bırakıp da size ne bir fayda, ne de bir zarar veremeyen şeylere hâlâ tapacak mısınız?”

Enbiyâ Suresi: 66

HADİS:

Kevser Cennette bir nehirdir. Kıyıları altından olup inci ve yakutlar üzerinden akar. Toprağı miskten daha güzel kokar. Suyu baldan daha tatlı, kardan daha beyazdır.

Camiü’s-Sağir, No: 3070

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