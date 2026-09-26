Almanya'da akaryakıt indirimine onay çıktı

Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan vergi indirimi önümüzdeki hafta yürürlüğe giriyor. 1 Ekim'den Aralık sonuna kadar benzin ve dizelde litre başına yaklaşık 17 cent vergi indirimi uygulanacak.

Almanya'da, yüksek benzin fiyatları karşısında sürücüleri rahatlatacak yeni bir akaryakıt indiriminin önü açıldı.

Federal Meclis (Bundestag) ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat), hızlandırılmış biçimde, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun hazırladığı yasa onaylandı. Yasaya göre, 1 Ekim'den Aralık sonuna kadar benzin ve dizelde litre başına yaklaşık 17 cent vergi indirimi uygulanacak.

Yasayla birlikte dizel ve benzindeki enerji vergisi litre başına 14,04 sent düşürülüyor. Katma değer vergisiyle birlikte toplam indirim litre başına 16,7 cente ulaşıyor. Bu adımın devlete maliyetinin 2,5 milyar euroya kadar çıkması bekleniyor. Bu yükü, federal hükümet ve eyaletler yarı yarıya üstlenecek. Yasanın planlandığı gibi 1 Ekim'de yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de imzası gerekiyor.

Koalisyon, Başbakan Friedrich Merz'in (CDU) Eylül ortasındaki açıklamasının ardından bir destek paketi konusunda anlaşmıştı. Akaryakıt indiriminin hızla yürürlüğe girebilmesi için vergi düzenlemeleri, Bundestag'da zaten oylamaya sunulmuş olan başka bir tasarıya eklendi. Tasarı, meclisteki kabulün ardından Bundesrat'a gitti ve orada da onaylandı.

İndirim tam olarak yansıyor mu?

Düzenleme aslında, petrol sektörüne vergi indirimini tam olarak pompa fiyatlarına yansıtma zorunluluğu getirmiyor. Ancak koalisyon bu beklentisini açıkça dile getirdi. CDU/CSU ve SPD ayrıca fiyat artışlarına sınır getirecek bir "akaryakıt fiyat tavanı" konusunda da anlaştı. Ancak bu, kriz aracı olarak ancak 2027 başında devreye girecek.

CDU'lu maliye politikacısı Stefan Korbach, akaryakıt indirimini "başvuru gerektirmeden hızla devreye giren en iyi araç" olarak nitelendirdi. SPD meclis grup başkan yardımcısı Armand Zorn, işe gitmek için otomobile bağımlı çok sayıda insanın varlığına dikkat çekti.

Muhalefetteki Yeşiller'in Grup Başkanı Katharina Dröge ise akaryakıt indirimini "saçma bir çözüm" olarak nitelendirdi. Dröge, indirimin Mayıs ve Haziran aylarında da bir kez daha uygulandığını ancak tüketiciye tam olarak yansıtılmadığını, buna rağmen federal bütçedeki tüm aile yardımı kesintilerinin toplamı kadar maliyete yol açtığını söyledi.

Eyaletlerden yüksek enerji fiyatlarına karşı daha kapsamlı adımlar talep ediliyor. Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig (SPD), Bundesrat'ta akaryakıt indiriminin insanlar için önemli olduğunu söyledi ve ekledi: "Ama bu yeterli olmayacak. Bana göre akaryakıt fiyatı yeniden 2 euronun altına inmeli." Fiyat tavanının ve "aşırı yüksek" şirket kârlarına yönelik bir verginin gerekli olduğunu belirten Schwesig, demokrasinin ancak insanlar devletin kendilerini desteklediğini hissettiğinde istikrarlı kalabileceği uyarısında bulundu.

"Enerji politikası bu dönemin sosyal meselesi"

Thüringen Başbakanı Mario Voigt (CDU) da akaryakıt fiyatının yeniden 2 euronun altına inmesi gerektiğini söyledi. "Enerji politikası, bu dönemin sosyal meselesidir" diyen Voigt, akaryakıt indiriminin sona erip yeniden başlaması yerine "dur-kalk politikası değil, güvenilirlik" gerektiğini belirtti. Voigt, mevcut yüksek fiyat döneminde ulusal karbondioksit fiyatlandırmasının yakıtlar için askıya alınmasını talep etti.

CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ise, "büyük bir paket" gerektiğini söyledi. Alman siyasetinin her üç ayda bir müdahale edip etmeme konusunda bocalamasının kabul edilemez olduğunu belirten Söder, bu konuda kalıcı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Söder, "Çünkü dünya konjonktürü bu şekilde… Almanya'da enerjiyi devlet eliyle pahalılaştıran CO2 fiyatlandırması ve tüm fiyat kurallarını yeniden konuşmalıyız" diye konuştu. Söder, benzin istasyonlarının fiyatları günde yalnızca bir kez, saat 12.00'de artırabilmesine ilişkin kuralın herhangi bir rahatlama sağlamadığını da ayrıca belirtti.