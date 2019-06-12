Erdoğan: Türkiye S-400 sistemini almıştır, biz bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi, S-400 alımı ve F-35 savaş uçakları hakkında konuşan Erdoğan, "Biz yaptığımızdan eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." diyerek, "(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor." şeklinde konuştu.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler
Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir." dedi.
"Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil, üretim ortağıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu söyledi.
AA