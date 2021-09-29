Erdoğan: Verimli bir görüşmeyle Soçi’den ayrıldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.

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