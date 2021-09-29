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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Erdoğan: Verimli bir görüşmeyle Soçi’den ayrıldık

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.

Putin: Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti
Erdoğan - Putin görüşmesinden ilk açıklamalar

Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.

AA

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  • H.Nuran Bayındır

    30.9.2021 09:22:43

    Putinle yanyana hani maske ?hani mesafe ?Dunyada herkesi öldüren bir salgın var di mi ?!!!Mutlaka aşı şart olmazsa da pcr ikisinden bir yoksa gelsin yasaklar ve bunları sorgulamayan hipnoz beyinler ....

  • Tahsin

    30.9.2021 07:08:14

    Verimli ne demek? Detay neden vermez siyasetçiler?

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