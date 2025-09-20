"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Estonya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti - AB'den açıklama yapıldı

20 Eylül 2025, Cumartesi 05:04
Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını​​​​​​​ 12 dakika boyunca ihlal ettiğini açıkladı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı, bu sabah Estonya hava sahasına izinsiz girdi.

Rus savaş uçakları, 12 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın Estonya hava sahasını bu yıl 4 kez ihlal ettiğini belirterek, “Üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gerçekleşti.” dedi.

Tsahkna, Rusya’nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık, siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Estonya yönetimi, Rusya’nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası iletti.

Estonya, NATO'nun 4. maddesi kapsamında istişare talep etti

Başbakan Kristen Michal, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava sahası ihlaline NATO savaş uçaklarının karşılık verdiğini ve Rus uçaklarının kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Michal, paylaşımında, "Böylesi bir ihlal kesinlikle kabul edilemez. Estonya hükümeti, NATO'nun 4. maddesi kapsamında istişare talep etme kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Estonya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "(Rus) Savaş uçaklarının uçuş planı yoktu ve transponderleri kapalıydı. Hava sahası ihlali sırasında, (Rus) savaş uçaklarının Estonya hava trafik kontrolü ile 2 yönlü radyo iletişimi de yoktu. Olay, NATO Baltık Hava Polisliği görevine katılan ve şu anda Amari Hava Üssü'nde konuşlu olan İtalyan Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçakları tarafından yanıtlandı." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi, bir üye ülke toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde diğer üye ülkelerle istişare talep edebilmesine olanak tanıyor.

AB'den Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya'nın hava sahasının Rus uçakları tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunun son derece tehlikeli bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasının Rus askeri uçakları tarafından ihlal edildiğini kaydederek, bunu "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak niteledi.

"Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

NATO, Estonya'nın sahasına giren Rus jetlerinin durdurulduğunu bildirdi

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, İttifak tarafından derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu duyurdu.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama yaptı.

Hart, "Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etti.

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

    Estonya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti - AB'den açıklama yapıldı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 12 kişi yaralandı

    Can Holding soruşturmasında 9 şirkete daha kayyum atandı

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi

    ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

    Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır

    Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

    Ordu'da dev dalgalar 4 metreye ulaştı

    'Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir'

    ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti

    'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı

    Serbest bırakılan İsrailli esir Gritzewsky: Netanyahu arkadaşlarımızın ölüm emrini verdi

    İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı
    Genel

    Ekonomide ürkütücü raporlar
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi
    Genel

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'
    Genel

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor
    Genel

    Estonya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti - AB'den açıklama yapıldı
    Genel

    Can Holding soruşturmasında 9 şirkete daha kayyum atandı
    Genel

    Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 12 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.