Ekonomide ürkütücü raporlar

AKP KENDİNE AYNA TUTTU: SABİT GELİRİ OLAN VATANDAŞLARI EN ÇOK GIDA, KİRA VE ULAŞIM HARCAMALARI ZORLUYOR. ARAŞTIRMAYA GÖRE HANE HALKI BORÇLANARAK YAŞIYOR.

Geliri 30 bin ilâ 50 bin lira olanların yaşadığı ekonomik zorlukları ortaya koyan iktidar partisi raporunda, hane halkını en çok gıda, kira ve ulaşım harcamalarının zorladığı belirlendi. Raporda, ebeveynlerin okul masraflarını ödeme noktasında da zorluklar çektiği, çocuklarının eğitimi için 1 ay sonraki maaşlarından harcama yaptığı tespiti yer aldı.

Devalüasyon endişesi artıyor

Washİngton merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün dünyaca ünlü başekonomisti Robin Brooks, izlenen ekonomi politikaları sebebiyle Türkiye'nin "kaçınılmaz olarak devalüasyona sürüklendiği" yorumunu yaptı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Brooks, yapısal olarak döviz krizlerine açık olan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "muhalefetten elini çekmesi" gerektiğini ifade etti.

Açıklanan raporlar, ürkütücü tabloyu ortaya koydu

Brookings Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin “kaçınılmaz olarak devalüasyona sürüklendiğini” savunurken, STRFS’den Dr. Atahan Çelebi ise yanlış politikaların hem enflasyonu hem de kur istikrarını bozduğunu dile getirdi.

Brooks, “Türkiye’nin cari açığı zaman zaman o kadar sallantılı hale geliyor ki, cari açık tamamen Merkez Bankası’nın resmî döviz rezervlerinin tüketilmesi ile finanse ediliyor” dedi. Türkiye’nin sürekli imkanlarının ötesinde yaşadığı için bitmek bilmeyen bir döviz krizi döngüsüne hapsolduğunu öne süren Brooks, “Bu, Erdoğan’ın iktidarda kalmaya çalışması ile ilgili. Bunu yapmanın tek yolu, ithalatı emen ve devalüasyonu kaçınılmaz kılan büyümeyi sürekli artırmak” değerlendirmesi yaptı. Peki, Brooks’un öne sürdüğü gibi Türkiye’de TL’nin aşırı değer kaybının önünü açacak bir “devalüasyon” ihtimali var mı?

Hükümet döviz kurunu yönlendiriyor

DW’den Aram Ekin Duran’ın haberine göre dünyada yüzü aşkın piyasayı eş anlı takip ve analiz eden finansal danışmanlık şirketi STRFS’nin (Stratejistanbul Financial Solutions) Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, yaptığı açıklamada, Türkiye’de hükümet ve Merkez Bankası’nın son devalüasyonu 2001 yılında yaptığını, ardından serbest kur rejimine geçildiğini hatırlatıyor. Ancak Türkiye’de özellikle son yıllardaki kur seviyelerine ve Merkez Bankası tarafından dövize yönelik müdahalelere bakıldığında Türkiye’deki kur rejiminin “yönlendirilen parite” olarak adlandırılabileceğini ifade eden Çelebi, “Merkez Bankası’nın daha doğrusu hükümet otoritesinin döviz kuru üzerinde çok fazla etkisi var. Dolayısıyla Çin’deki sistem kadar olmasa da, Türkiye’de de yönlendirilen bir kur var” diyor.

İktidar partisinin hazırladığı raporda, ebeveynlerin çocukların okul ücretlerini ödeme noktasında da zorluklar çektiği, çocuklarının eğitimi için 1 ay sonraki maaşlarından harcama yaptığı tespiti yer aldı.

