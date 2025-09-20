"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 12 kişi yaralandı

20 Eylül 2025, Cumartesi
Üsküdar'da, yolcu taşıyan tekne ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine geldi.

Yolcu teknesi, emniyetle Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yolcular tahliye edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan bazı yolcuların yaralandığı belirtilerek, "Kaza sonrası kazaya karışan gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kazada yaralanan yolculardan 8'inin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kamil Sayın" yolcu teknesi tahliyenin ardından Harem'e yanaştırıldı. "Artvin" gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Sarıyer Büyükdere’ye çekildi.

Kazanın ardından teknedeki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bazı yolcuların kazaya karışan yük gemisinin mürettebatına bağırarak, tepki gösterdikleri görüldü. Kazanın ardından yolcuların can yeleklerini giydikleri ve yaralılar için doktor talep ettikleri görüntülerde yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan tekne ile kuru yük gemisinin kaptanları hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, çarpışmayla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde "Artvin" isimli gemi ile "Kamil Sayın" isimli yolcu motorunun çarpıştığı bilgisi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarının ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"12 kişinin yaralandığı olayın ardından "Kamil Sayın" isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır. 'Artvin' isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir."

AA

