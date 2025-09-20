Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Âhiret yurdu ise elbette daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu gerçekten ne güzeldir! Nahl Suresi: 30 HADİS: Gariblere müjdeler olsun. Onlar çok sayıdaki kötü insanlar arasında bulunan salih kimselerdir... Camiü’s-Sağir, No: 2584

