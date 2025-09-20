Borç yükü taşınamaz hâle geldi

Haftalık borç istatistikleri, borçluluk sarmalını ortaya koydu. Tüketici kredileri 5 trilyon lirayı geçerken bireysel kredi kartı borçları 2,5 trilyon liraya ulaştı.

Takipteki alacaklar 4,4 milyar liraya çıktı, çiftçi borçları traktörleri icralık hâle getirdi. Alım gücü her geçen gün eriyen yurttaş, her seferinde daha fazla borca batıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre 12 Eylül ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı önceki haftaya göre 392 milyar 225 milyon 561 bin lira artarak 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin liraya çıktı. Vatandaş bu haftada da borç sarmalından çıkamadı. Aynı hafta tüketici kredileri önceki haftaya göre yüzde 1,6 artarak 5 trilyon 49 milyar 826 milyon 564 bin lira oldu.

Haber Merkezi