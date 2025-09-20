"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

20 Eylül 2025, Cumartesi 05:14
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun işgali genişletecek saldırı planını uygulamaya koyduğu Gazze Şeridi'nde "hayatta kalmanın her temel unsuruna" yüksek düzeyde ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dujarric, BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

 

İsrail'in kara saldırısı altında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerin içinde bulunduğu şartlara değinen Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden güney bölgelerine sığınan ailelerin çoğunun, uzun saatler yiyecek, su ve barınak olmadan yürümek zorunda kaldığına dikkati çekti.

 

Dujarric, "Yapılan değerlendirmede, yerinden edilmiş aileler arasında özellikle barınma, yiyecek, su, tıbbi bakım ve hayatta kalmanın her temel unsuruna yüksek düzeyde ihtiyaç olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in devam eden kara saldırısının Gazze'de "daha fazla yerinden edilmeye yol açtığını" yineleyen Dujarric, dün bölgeye gönderilen bir yardım konvoyundan, "en az 2 bin 700 ağır ve akut yetersiz beslenen çocuğa hayat kurtarıcı destek sağlayacak" malzemenin çalındığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, bu gelişmenin İsrail'in saldırılarının Filistinli çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini daha da artırdığını vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, şöyle devam etti:

"Gazze'de gün geçtikçe artan ihtiyaçları karşılamak için insani yardımın mümkün olan her sınır kapısından akmasını istiyoruz. Geriye kalan esirlerin serbest bırakılıp ailelerine kavuşmasını ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış içinde yaşama umudunu yeniden görmek istiyoruz."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli şehit oldu, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi şehit oldu, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

