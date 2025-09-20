"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

20 Eylül 2025, Cumartesi 01:09
Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM’de, farklı ülkelerden Gazze’ye doğru yola çıkan ve 500 ton insanî yardım taşıyan “Küresel Sumud Filosu” nöbeti başlattıklarını duyurdu. Ün, devletlerden, filoya eşlik edecek diplomatik himaye koalisyonunun oluşturulmasını beklediklerini söyledi.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana  yaşananlar karşısındaki tepkisizlik nedeniyle sivil girişimlerin, devletlerin görevini yapamadığı için devreye girmek zorunda kalındığını söyleyen Ün, tarihin en büyük girişimlerinden biri olan özgürlük filosunda toplam 500’e yakın aktivistin yer aldığını bildirdi. Ün, “Şu an filoya 42 gemi İtalya açıklarında denizlerde birbirine yakın durumda, birbirini gözetleyerek duruyorlar. 5 gemi Yunanistan’dan buraya ilave olacak. Bir tane de hukuk gözlem gemisi filoya eşlik ediyor. Bu gemi, filonun tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl misyonunun temsil edildiğini işaret eden bir gemi olacak” dedi.

Davutoğlu’ndan destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerinin Meclis’te başlattığı “Sumud nöbeti”ne destek verdi. Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük bir samimiyet ve heyecanla Sumud Filosu’na katılmak için çaba sarf eden Denizli milletvekilimiz Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerimizin şimdi de Meclis’te Sumud nöbeti başlatmalarını gönülden destekliyorum. Artık bize her yer Gazze, Gazze için ayağa kalkan herkes Sumud öncüsüdür” ifadesini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara
