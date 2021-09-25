Etiyopya’da insani kriz büyüyor

Etİyopya’da ordu ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaklaşık 10 aydır süren çatışmalar büyük bir insanî krize yol açtı.

Her hafta başka bir katliâm ve insanî dramın yaşandığı ülkenin kuzeyinde, abluka şartları yüzünden mil-yonlarca kişi çaresiz şekilde yardım beklerken savaşın diğer bölgelere sıçraması daha fazla kişinin evinden olmasına sebep oldu. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmaların merkezi konumunda bulunan 7 milyon nüfuslu Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor, bölgede yerinden olanların sayısı ise 2,1 milyon. Tigray’dan kaçarak Sudan’a sığınanların sayısı 63 bine ulaşırken, savaşın sıçradığı Amhara eyaletinde yerinden olanların sayısı 187 bini, Afar eyaletinde ise 140 bini buldu. Bölgede kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bin civarında. AA

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