Ezher’de yeni fakülte

Mısır’da, Ezher Üniversitesi bünyesinde “Kur’ân-ı Kerîm Kıraat ve İlimleri Fakültesi” kurulduğu açıklandı.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Ezher Üniversitesi bünyesinde “Kur’ân-ı Kerîm Kıraat ve İlimleri Fakültesi” adıyla yeni bir fakülte kurulmasını onayladı. Kararın, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib’in talebi doğrultusunda alındığı ve fakültenin Kur’ân-ı Kerîm ilimleri ve kıraati üzerine eğitim vereceği belirtildi. Fakülte bünyesinde erkek ve kız öğrenciler için iki ayrı bölüm oluşturulacağı ve eğitimin 2026-2027 akademik yılı itibarıyla başlamasının planlandığı aktarıldı. AA

