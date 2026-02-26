Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm! Sana ayın değişen hallerini soruyorlar. De ki: Onlar insanlara oruç ve hac vakitlerini bildirmek içindir...

Bakara Suresi: 189 HADİS: Her aydan üç gün ve Ramazan’dan Ramazan’a oruç tutmak, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 1866

