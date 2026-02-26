"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

26 Şubat 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Resulüm! Sana ayın değişen hallerini soruyorlar. De ki: Onlar insanlara oruç ve hac vakitlerini bildirmek içindir...

Bakara Suresi: 189

HADİS:

Her aydan üç gün ve Ramazan’dan Ramazan’a oruç tutmak, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 1866

