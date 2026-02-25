Trump Ortadoğu’ya silâh yığıyor

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Washington yönetimi, Orta Doğu’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üslerine 300’den fazla jet ve askerî uçak gönderdi.

Açık kaynak uçuş verilerine göre, bölgede çoğunlukla Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, Ürdün’deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü arasında dağıtılmış 300’den fazla ABD askerî uçağı ve jeti bulunuyor. Öte yandan ABD’nin, 18 Şubat’ta İran ile İsviçre’de yapılan 2. tur nükleer müzakerelerden sonra 150’den fazla uçağı İran’a yakın Avrupa ve Orta Doğu’daki üslerine kaydırdığı belirtildi. Washington Post’un (WP) kamuya açık uçuş takip verileri ve uydu görüntülerinden derlediği bilgilere göre, ABD ordusu İran’a yönelik olası bir saldırı için bölgedeki varlığını hızla artırmaya devam ediyor.

Beyaz Saray’dan tehdit: Gerekirse ölümcül güç kullanırız

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, diplomasiye öncelik verdiklerini ancak gerektiğinde askerî seçeneklerin devreye sokulacağını söyleyerek, “Başkan Trump’ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihaî kararı her zaman Başkan verir” dedi.