Viyana’da iftar programı

Avusturya İslâm Cemaati (IGGÖ), Viyana'da her yıl geleneksel olarak yaptığı dinler arası iftar programı düzenledi.

IGGÖ'nün düzenlediği iftar programına, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, IGGÖ Başkanı Ümit Vural, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Müslüman ülkelerin Viyana'daki diplomatik temsilcilerinin yanı sıra Hıristiyan ve Yahudi toplumundan kişiler katıldı. Vural, dinler arası iftar programının açılışında yaptığı konuşmada, Müslümanlar için Ramazan'ın, tefekkür, disiplin ve ruhsal bir arınma dönemi olduğunu, umudun acil ihtiyaç duyulduğu bir dönemde "umudun elçileri" olmaları gerektiğini belirtti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte katılımcılar iftar yaptı. AA

