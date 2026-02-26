Traktörünü Filistin’e bağışladı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destek amacıyla bağışladı.

İlerleyen yaşı nedeniyle çiftçiliği bırakma kararı alan hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destekte bulunulması için İHH Çubuk Şubesine bağışladı. Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, AA muhabirine, bağışçının, traktör, römork, pulluk ve çeşitli tarım ekipmanını vakfa teslim ettiğini, bağışlanan ekipmanın 250 ila 300 bin lira değerinde olduğunu söyledi. Ateş, “Bir köyümüzde yaşayan çiftçimizin dünyanın farklı bir köşesinde yaşananlara duyarsız kalmaması, vicdani bir duruş sergilemesi son derece kıymetlidir. Bu bağış, milletimizin mazlumlara karşı hassasiyetinin bir göstergesidir.” dedi. AA

