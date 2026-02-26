"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Traktörünü Filistin’e bağışladı

26 Şubat 2026, Perşembe 10:02
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destek amacıyla bağışladı.

İlerleyen yaşı nedeniyle çiftçiliği bırakma kararı alan hayırsever, traktör ve tarım ekipmanını Filistinlilere destekte bulunulması için İHH Çubuk Şubesine bağışladı. Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, AA muhabirine, bağışçının, traktör, römork, pulluk ve çeşitli tarım ekipmanını vakfa teslim ettiğini, bağışlanan ekipmanın 250 ila 300 bin lira değerinde olduğunu söyledi. Ateş, “Bir köyümüzde yaşayan çiftçimizin dünyanın farklı bir köşesinde yaşananlara duyarsız kalmaması, vicdani bir duruş sergilemesi son derece kıymetlidir. Bu bağış, milletimizin mazlumlara karşı hassasiyetinin bir göstergesidir.” dedi. 

AA

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Traktörünü Filistin’e bağışladı

    Viyana’da iftar programı

    Ezher’de yeni fakülte

    ABD’de Ramazan heyecanı

    “Mukaddes Emanetler” Sivas’ta

    Hollanda hava yolu şirketi, 1 Mart’tan itibaren İsrail’e uçuşlarını durduruyor

    Uluslararası STK'lardan BM'ye Doğu Türkistan çağrısı: Çin zulmü durdurulsun

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da

    Yerin altı da üstü de ihalelik!

    Vatandaş karta yüklendi

    Etiket var, et yok

    Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek

    Mazot zamları sofradaki yangını alevlendirir

    Küresel Organize Suç Endeksi’nde 10’uncu sıradayız: Meksika olmayalım

    Trump Ortadoğu’ya silâh yığıyor

    Ramazan’da borçlar silindi

    Myanmar'da hava saldırılarında 26 sivil öldü

    Merter Polisevi'nde yangın

    “Gezegen geçidi”nde buluşacaklar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Uluslararası STK'lardan BM'ye Doğu Türkistan çağrısı: Çin zulmü durdurulsun
    Genel

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hollanda hava yolu şirketi, 1 Mart’tan itibaren İsrail’e uçuşlarını durduruyor
    Genel

    “Mukaddes Emanetler” Sivas’ta
    Genel

    ABD’de Ramazan heyecanı
    Genel

    Ezher’de yeni fakülte
    Genel

    Viyana’da iftar programı
    Genel

    Traktörünü Filistin’e bağışladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.