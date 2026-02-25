Küresel Organize Suç Endeksi’nde 10’uncu sıradayız: Meksika olmayalım

Türkiye’nin Küresel Organize Suç Endeksi’nde 2023’te 14’üncü sıradayken son raporda 10’uncu sıraya yükseldiği belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin Küresel Organize Suç Endeksi’nde 10’uncu sıraya yükseldiğini söyledi. 2023 yılında Türkiye’nin 14’üncü sırada olduğunu belirten Çömez, “2025’in raporları geçtiğimiz günlerde açıklandı, maalesef bu konuda karnemiz giderek kötüleşiyor. Dünyada 10’uncu sıraya çıkmışız yani Türkiye artık Küresel Organize Suç Endeksi’nde 10’uncu sıraya yükselmiş durumda. Bu Türkiye için son derece büyük bir tehlike. Bunu niye söylüyorum? Geçtiğimiz günlerde Meksika’da bir kartel grubuyla devlet güçleri arasında büyük bir çatışma yaşandı, ülke neredeyse bir iç savaşa gidiyordu. Aslına bakarsanız Türkiye’nin içinde bulunduğu durum da yavaş yavaş Meksika ve o coğrafyadaki uyuşturucu kartellerine benzer bir duruma dönmüş durumda” diye konuştu.

Alman istihbaratından çarpıcı tespit

“Casperlar” adlı çetenin yargı ve emniyet mensuplarıyla mesajlaştığını ve bunun Alman istihbaratı tarafından tespit edildiğini anlatan Çömez, şöyle konuştu: “Alman istihbaratı yaptığı araştırmada bu çete üyesinin cep telefonunda çok önemli bulgulara ulaştı. Cep telefonunda Türk Emniyet birimlerinden, Türk yargı bürokrasisinden kendisine gönderilmiş mesajlar vardı, bilgiler vardı. Gereğini yaptı ve Türkiye’yi uyardı, Türk Emniyetine, Türk istihbaratına bu bilgileri verdi ve bu bilgiler Türk Emniyeti tarafından araştırıldığında karşımıza korkunç bir tablo çıktı. Neydi bu tablo, biliyor musunuz? Çok sayıda kişinin, Emniyet mensubunun, yargı mensubunun çete üyeleriyle bire bir ilişkileri vardı. Çete üyeleri bu kişilerden para karşılığı bilgi talebinde bulunuyor ve kendileriyle ilgili, çete üyeleriyle ilgili, hedef kişilerle ilgili çok önemli bilgileri tek tek topluyorlardı.”