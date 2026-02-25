"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Yerin altı da üstü de ihalelik!

25 Şubat 2026, Çarşamba 21:14
İktidar, özelleştirmeler kapsamında taşınmaz satışlarına hız kesmeden devam ediyor.

7 ildeki çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı. Satılacak yerler arasında Akyaka’daki taşınmaz da var. Bunların dışında İstanbul’da da Hazine’nin özel mülkiyetinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeraltı suları ihale ediliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 7 ildeki çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. Satılacak yerler arasında doğal güzellikleriyle ünlü Muğla Akyaka’daki taşınmaz da bulunuyor. Diğer taşınmazlar Kayseri Talas, Muş Merkez, Manisa Akhisar, Eskişehir Tepebaşı, Gaiantep Şahinbey ile Tekirdağ Süleymanpaşa’da bulunuyor. Bunların dışında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı da Hazine’nin özel mülkiyetinde/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeraltı sularının ihale edileceğini duyurdu. 

Haber Merkezi

