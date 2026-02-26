ABD’de Ramazan heyecanı

ABD’nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Ramazan boyunca her gün binlerce Müslüman’a iftarda ev sahipliği yapıyor.

Sadece Müslümanları değil, farklı dinlere mensup gayrimüslimleri de çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda misafir eden DCA, Ramazan ayı dolayısıyla her akşam binlerce kişiye ücretsiz toplu iftar veriliyor. Amerika Diyanet Merkezi Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kanca, “Amacımız, herkesin huzur bulabileceği, aile sıcaklığını yaşayabileceği, kalplerin yumuşadığı, gönüllerin kaynaştığı ve İslâm’ın sahih kaynaklardan öğrenilebileceği bir ortam sunmak.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.