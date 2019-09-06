Facebook: 200 milyona yakın kullanıcının telefon numarası ifşa oldu

Facebook, 200 milyona yakın kullanıcının telefon numaralarının ifşa olduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde içindeki veriler sızdırılan bir sunucudan çıkan verilerde, kullanıcı profil bilgileri ve numaralar yer almıştı.

Verilerin internette güvensiz ortamda paylaşıldığını ilk olarak TechCrunch adlı internet sitesi duyurmuştu.

Telefon numaraları ifşa olan söz konusu kullanıcıların çoğunlukla ABD ve İngiltere’den olduğu saptandı. Bilgileri açığa çıkan kullanıcıların 133 milyonu ABD’de, 18 milyonu İngiltere’de, 50 milyonu ise Vietnam’da yaşayan kişilere ait.

Sızdırılan bilgiler arasında telefon numaraları, bazı hesapların Facebook ID’si (kullanıcı adı), isimleri, ülkeleri ve cinsiyetleri yer aldı.

Facebook, Nisan 2018’de kullanıcıların profilini telefon numaralarından bulma özelliğini iptal etmişti.

Sızıntı olayını kabul eden Facebook, bu numaraların eski olduğunu ve ‘telefon numarasına göre arama’ özelliğinin kapatılmadan önce alınmış olabileceğini açıkladı.

Şirket, “kötü niyetli” kişilerin milyonlarca telefon numarası deneyip kimler tarafından kullanıldığını keşfederek sistemi manipüle ettiğini söyledi.

TechCrunch'ın haberine göre farklı ülkeleri kapsayan birkaç veri tabanında telefon numaraları dahil toplam 419 milyondan fazla veri kaydı bulunuyordu.

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili Nisan 2018'de ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Senatörlerin karşısındaki konuşmasına özür dileyerek başlayan Zuckerberg, "Bu araçların zarar verme amaçlı da kullanılabilmesine engel olmak için yeterince çaba göstermediğimiz açık. Bu yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve program geliştiricileri ile veri gizliliği için de geçerli" ifadelerini kullanmıştı.