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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Fas'taki depremde vefat edenlerin sayısı 2 bin 212'ye yükseldi

11 Eylül 2023, Pazartesi 11:25
Fas'taki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı 2 bin 421'e yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 2 bin 122'ye, yaraların ise 2 bin 421'ye yükseldiği belirtildi.

Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 2 bin 59'a çıktığını duyurmuştu.

Deprem bölgelerine iş makineleri sevk ediliyor

Depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine askeri araçlarla iş makinesi sevk ediliyor.

Ülkede birçok kentte yıkıma neden olan depremin merkez üssü Al-Huz’a 30 km mesafede olan Amizmiz kasabasında devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek için konvoy halinde yola çıkan askeri araçlar bölgeye ulaştı.

Amizmiz'in yıkılan Merkez Mahallesi'ndeki evlerin enkazı altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar arama kurtarma köpekleri eşliğinde devam ediyor.

Mahalle girişindeki bir binanın enkazında, 10-11 yaşlarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Fas, 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul ettiğini açıkladı

Fas, 7 büyüklüğündeki depremin ardından İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yardım teklifini kabul ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkili makamların, bu gibi durumlarda koordinasyon eksikliğinin yol açacağı aksi durumları göz önüne alarak gerekli ihtiyaçları titiz şekilde değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu aşamada dost ülkeler; İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen "arama kurtarma ekibi sevk edilmesi" yönündeki yardım tekliflerinin kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu arama kurtarma ekiplerinin Faslı ekiplerle koordineli şekilde çalışmak üzere pazar günü ülkeye giriş yaptıkları ifade edilen açıklamada, alanda çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin kabul edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma teklifleri ve girişimlerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

AA

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