Ali Rüşen Altunbaş Ağabey vefat etti

Avustralya’daki Risale-i Nur hizmetlerinin öncülerinden Ali Rüşen Altunbaş Ağabeyimiz vefat etti. Kendisi, 1970’li yıllarda Risale-i Nur’un bu kıtada tanınmasına ve iman hizmetlerinin başlamasına vesile olan ilk dört isimden biriydi.

Fatih Yargı - Yeni Asya Avustralya’daki Nur hizmetinin tarihi 1968’e dayanır. İlk Nur Talebesi, göçmen kafilesiyle gelen İsmet Şen Ağabey’dir. Ardından Refik Koyu, Hüseyin Allahverdi ve Ali Rüşen Altunbaş Ağabeylerimiz bu kıtaya gelerek hizmetin temellerini attılar.

Soldan sağa: İsmet Şen, Ali Rüşen Altunbaş, Refik Koyu ve rahmetli Hüseyin Allahverdi ağabeyler. Melbourne’deki ilk Risale-i Nur dersi, 1974’te Ali Rüşen Ağabey’in Richmond’daki evinde başladı. Hizmet, kısa sürede genişledi ve ilk dershane, Hüseyin Ağabey’in Broadmeadows’taki evinin arkasındaki Bungallow’da faaliyete geçti.

Bungallow Avustralya’daki ilk dershane. Disiplinli ve azimli kişiliğiyle tanınan Ali Rüşen Ağabey, bir insanı iman hizmetine kazandırmak için aylarca sabırla çalışır, irtibatını hiç kesmezdi. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve Risale-i Nur cemaatinin başı sağ olsun.

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