Filistin'deki okula çirkin saldırı

Filistin'deki Yahudiler, işgal altındaki Şeria'da bulunan bir ilkokulu ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi, Nablus kentine bağlı Aynbus beldesine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskına katılan Yahudiler, beldedeki ilkokulun bir sınıfını ateşe verirken, okulun duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı. Ateşe verilen sınıf tamamen yanarken, saldırganların belde yakınındaki yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden oldukları belirtildi. Yahudi yerleşimciler, geçen cuma günü de işgal altındaki Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'nde bir camiyi ateşe vermişti. Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Kudüs'ün doğusu ve Şeria'nın batısının yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

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