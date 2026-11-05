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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Uzman Diyanet-Sen’den mülakat sisteminde “Adalet” çağrısı

05 Kasım 2026, Perşembe 14:09
Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, görevde yükselme sınavlarında yazılıdan 90 alıp mülakatta elenen adaylara dikkat çekerek mülakat sisteminde köklü reform çağrısı yaptı: "Ayrıcalık değil eşitlik, kayırmacılık değil liyakat istiyoruz."

Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki mülakat sistemine sert tepki gösterdi. Yazılı sınavda yüksek puan alan adayların mülakatlarda elendiğini belirten Çelik, "Ayrıcalık değil eşitlik, kayırmacılık değil liyakat, keyfîlik değil adalet istiyoruz" dedi.

90 puan alan adaylar mülakatta eleniyor

Yazılı açıklamada bulunan Genel Başkan Ramazan Çelik, özellikle son yapılan murakıplık sınavındaki sonuçlara dikkat çekti. Yazılı sınavda 90 ve üzeri puan alarak büyük başarı gösteren adayların, sözlü mülakatlarda 55-60 gibi düşük puanlarla başarısız sayılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, bu durumun kamu personelinin zihninde ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

"Mülakat kaldırılsın demiyoruz, adil olsun istiyoruz"

Sözlü sınavların mesleki yeterliliği ölçmek adına önemli olabileceğini ancak mevcut yapının güven vermediğini belirten Çelik, sendika olarak taleplerini şu sözlerle aktardı: "Biz mülakatın tamamen kaldırılmasını değil; adil, ölçülebilir, denetlenebilir ve güven veren bir sisteme dönüştürülmesini istiyoruz. Kamu görevinde yükselmenin temel ölçütü yakınlık, kanaat veya takdir değil; liyakat ve yeterlilik olmalıdır."

Uzman Diyanet-Sen'in çözüm tevsiyeleri

Sözlü sınavların hukuki ve nesnel bir zemine oturtulması gerektiğini ifade eden Çelik, mülakat sisteminin güvenilirliğini artırmak için şu teklifleri sıraladı:

  • 5 Puan Sınırı: Yazılı sınav ile sözlü sınav puanları arasındaki fark en fazla 5 puan ile sınırlandırılmalıdır.
  • Şeffaf Ölçütler: Mülakatta sorulacak sorular, değerlendirme başlıkları ve puanlama kriterleri sınav öncesinde ilan edilmelidir.
  • Gerekçeli Puanlama: Adaylara verilen puanlar somut, ölçülebilir ve denetlenebilir gerekçelere dayandırılmalıdır.
  • Hukuki Denetim: Mülakat süreçleri tamamen hukuki denetime açık hale getirilmelidir.
  • Emeğin Korunması: Yazılı sınavda yüksek başarı gösteren adayların, haklı bir gerekçe olmaksızın elenmesinin önüne geçilmelidir.

Başkan Çelik, adil bir sınav sisteminin sadece elenenler için değil, kazananların başarısının toplum ve çalışma arkadaşları nezdinde kabul görmesi için de şart olduğunu belirterek mücadelelerinin liyakat esas alınana kadar süreceğini ifade etti. (ANKA)

Etiketler: Uzman Diyanet-Sen, Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı, mülakat, liyakat, adalet, murakıplık sınavı, görevde yükselme
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