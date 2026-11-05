Avrupa, bomba ihbarlarıyla alarmda!

Avrupa genelinde İtalya’dan Çekya’ya, Belçika’dan Bulgaristan’a kadar birçok ülkede ardı ardına gelen bomba ihbarları hava ulaşımını felç etti; 10’dan fazla yolcu uçağının acil iniş yapması üzerine güvenlik güçleri koordineli bir "hibrit saldırı" şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

Avrupa hava sahası, ardı ardına gelen bomba ihbarlarıyla hareketli saatler yaşadı. İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede 10'dan fazla yolcu uçağı ihbarlar sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Güvenlik güçleri ve havalimanı otoriteleri alarm durumuna geçerken, geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı.

Brüksel ve Prag’da güvenlik alarmı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan ve Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden yolcu uçağı, gelen bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Belçika federal polisi, yapılan incelemeler neticesinde ek bir güvenlik önlemine gerek duyulmadığını açıklarken, olayın son günlerde Avrupa'da yaşanan diğer ihbarlarla bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Çekya polisi ise başkent Prag'a doğru seyir halinde olan 4 farklı uçağa patlayıcı yerleştirildiğine dair tehdit mesajları alındığını duyurdu. İhbarların inandırıcılığının düşük olduğu değerlendirilse de durumun ciddiyetle ele alındığı ve havalimanı yetkilileriyle koordineli şekilde iniş hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Savaş uçakları eşliğinde iniş

Roma'ya doğru giden iki ayrı uçuşta da büyük panik yaşandı. Aer Lingus hava yolu şirketine ait Dublin-Roma seferini yapan uçak, 6 mürettebatı ve 151 yolcusuyla birlikte Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü’ne acil iniş yaptı.

Finlandiya'nın Finnair şirketine ait Helsinki-Roma uçağı ise isimsiz bomba ihbarlarının ardından İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na indirildi.

Avusturya ve Polonya’da sıkı denetim

Avusturya'nın Salzburg şehrindeki havalimanında alınan ihbar, polisi harekete geçirdi. Havalimanının araç ve bina girişlerinde güvenlik kontrolleri en üst düzeye çıkarıldı. Salzburg polis sözcüsü, tehdidin rutin prosedürler kapsamında incelendiğini, şu an için tahliye veya uçuş aksaması yaşanmadığını belirtti.

Polonya ulusal hava yolu şirketi LOT'un Varşova Chopin Havalimanı'ndan Paris'e giden uçağında da benzer prosedürler uygulandı. Uçak ve bagajlarda yapılan detaylı aramalarda herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Bulgaristan’a zorunlu iniş: Hibrit saldırı şüphesi

Londra-Sofya seferini yapan ve 184 yolcu taşıyan bir diğer uçak ise öğle saatlerinde Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki bir havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Kopenhag ve Madrid'den kalkan diğer iki uçağın da başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na yönlendirildiği aktarıldı.

Avrupa genelinde kaosa sebep olan bu eş zamanlı ihbarların arkasında kimlerin olduğu ve koordineli bir hibrit saldırı olup olmadığı çok yönlü olarak araştırılıyor.