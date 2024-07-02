Filistin’den olağanüstü toplantı çağrısı

Filistin, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını tartışmak üzere Arap Birliği’ne olağanüstü toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin’in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA’ya yaptığı açıklamada, Ramallah yönetiminin Arap Birliği’ne bu hafta olağanüstü toplanması talebinde bulunduğunu belirtti. Akluk, toplantıda “Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı devam eden soykırım suçları ile Batı Şeria’da işgalin yayılmasıyla mücadele” meselelerini ele almak istediklerini ifade etti. AA

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