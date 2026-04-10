İŞKUR verileri alarm veriyor

Türkiye İş Kurumu verilerine göre iş arayanların sayısı bir yılda 2,5 milyonu aşarken, işsizliğin etkisi giderek genişliyor. Özellikle üniversite mezunları ve emekliler arasında iş arayanların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Nefes'in haberine göre, İŞKUR'un Mart ayı verileri, Türkiye'de iş arayanların sayısında önemli bir artış yaşandığını ortaya koydu. Kuruma kayıtlı iş arayan sayısı bir yılda 349 bin 639 kişi artarak 2 milyon 519 bin 188'e yükseldi. Bu artışla birlikte kayıtlı iş arayan sayısında yüzde 16,1'lik yükseliş kaydedildi. Üniversite mezunu iş arayanların sayısı da artarak 306 bin 303'e ulaşırken, bu grubun büyük bölümünü kadınlar oluşturdu. Öte yandan, İŞKUR'a kayıtlı 60 yaş ve üzeri iş arayanların sayısı 36 bin 633'e yükselirken, bu sayı bir yılda 6 binden fazla arttı.

