Tatilde Kur’ân öğrendiler

Rize’nin Çayeli ilçesi Ormancık Köyünde açılan yaz Kur’ân kursuna devam eden 11 öğrenciden 4’ü Kur’ân-ı Kerîm okumayı ilerletirken, yaşı küçük olanlar da elifba’yı öğrendi.

Çayeli - Yeni Asya - Aslan Özdemir Tarihî Ormancık Köyü Camiinde açılan kursa devam eden öğrencilere emekli öğretmen,İlâhiyatçı Cevat Çakır Kur’ân dersi verdi. 20 gün devam eden Kur’ân okumayı öğrenme kursuna 11 öğrenci katıldı. İstanbul ve diğer illerden tatil vesilesiyle köye gelen öğrenciler böylece yaz tatilini de değerlendirmiş oldular. Öğrenciler, “Kısa sürede Kur’ân okumayı öğrendik. Unutmamak için okul günlerinde de Kur’ân okumaya devam edeceğiz. Tatil günlerinde bize ders veren hocamıza da teşekkür ediyoruz” dediler. Çocuklarını camiye gönderen veliler de, “Bu kurs, tarihî camimize yakıştı. Çocuklarımız kısa sürede Kur’ân okumayı öğrendi. Bu kursların her sene devam etmesini istiyoruz” dediler.

