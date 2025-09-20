"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Rize, Giresun ve Artvin'de taşkın ve heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

20 Eylül 2025, Cumartesi 11:13
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi.

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

 

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

 

Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.

Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.

Sel sularına kapılmak üzereyken ev ve tesise sığındılar

AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.

Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişinin sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine ekiplerce bu kişilerin tahliye edildikleri bildirildi.

Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sahada 269 personel ve 80 araçla görev yapılıyor

İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

Giresun

Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi.

"Dere yataklarından uzak durun"

Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."

Heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi.

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyündeki 7 kişilik aile, toprak kaymasının evlerinin önüne kadar ulaşması nedeniyle mahsur kaldı.

AFAD ve ilçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla aile tahliye edildi.

Görele ilçesinde ise derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.

İlçeye bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanı ile mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda da heyelan meydana geldi. Yaylada mahsur kalan 2 kişi İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi.

Artvin

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak, Borçka'da etkisini artırdı. İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlar oluştu.

Borçka ilçesine bağlı Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyünde ise dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü.

Kentin turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı.

AA

