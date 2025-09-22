Konya’da “Filistin Meselesi” tartışılacak - Tarihî, hukukî ve vicdanî yönleriyle ele alınacak

Risale-i Nur Enstitüsü, 27-28 Eylül tarihlerinde Konya’da gerçekleştireceği programda Filistin meselesini tarihî, hukukî ve vicdanî boyutlarıyla ele alacak.

YENİ ASYA - Nurseza PARLAKOĞLU

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından tertip edilen “Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi” başlıklı program 27-28 Eylül tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek.

Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun, programın ehemmiyetine şu sözlerle dikkat çekti: “Üç büyük İlâhî dinin kudsiyet atfetmesi sebebiyle bugün de stratejik ve dinî önemini koruyan Filistin, İsrail’in başlattığı kanlı işgal planlarıyla tüm dünyanın gündeminde. İsrail’in kuruluşundan itibaren Siyonist hedefler doğrultusunda benimsenen işgalci politikalar nedeniyle sürekli işgallere maruz kalan Filistin, bugün Gazze gibi küçük bir alanda, adeta ölüme mahkum edilmiş durumda.”





“İslâm dünyası cılız kınamalarla yetiniyor”

İslâm dünyasının Filistin meselesine tavrını değerlendiren Dursun, şu ifadeleri kullandı: “İslâm dünyasının da ne yazık ki cılız kınamalarla yetindiği, yüz binlerce masum insanın hayatına mal olan bu trajedinin nasıl sona erdirileceği, nihayetinde insanlık dramına dönüşen İsrail vahşetinin nasıl durdurulabileceği, İslam dünyasının bu hususta nasıl bir imtihan verdiği, kalıcı bir çözüm için neler yapılabileceği, Ortadoğu’dan başlayıp tüm dünyayı kapsayacak bir sulh-u umumînin anahtarlarının neler olduğu, başta Filistin meselesi olmak üzere İslam dünyasının geleceğini ilgilendiren hususlarda Bediüzzaman Said Nursî’nin neler söylediği cevap bekleyen sorular arasında.”

Dursun, programın hedefini ise şu sözlerle açıkladı: “Risale-i Nur Enstitüsü’nün düzenlediği program bu çerçevedeki sorulara cevap bulmayı ve bu hususlarda Risale-i Nur’un temel yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlıyor.”

Yeni Asya TV'den canlı yayınlanacak

İki gün sürecek olan programda, ilk gün masa çalışmaları yapılacak, ikinci gün ise sonuç deklarasyonu kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeni Asya TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak programda açılış konuşmalarını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Prof. Dr. Sedat Koçak yapacak. Prof. Dr. Ziya Polat, Prof. Dr. Âdem Ölmez, Prof. Dr. İlyas Üzüm, Dr. Ömer Ergün, Dr. Hasan Basri Bülbül, Dr. Saul Takahashi, Dr. Muhammed Örtlek, Müfid Yüksel ve Mustafa Özcan ise konuşmacılar arasında yer alacak.