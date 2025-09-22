Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Melekler, onların [mü’minlerin] ruhlarını tertemiz olarak alırken, “Selâm üzerinize olsun,” derler. “İşlediklerinizden dolayı girin Cennete!” Nahl Suresi: 32 HADİS: Allah yolunda cihad ederken Allah’ı çokça anan kimseye müjdeler olsun. Şüphesiz söylediği her kelimeye karşılık kendisine yetmiş bin sevap verilir. Camiü’s-Sağir, No: 2588

