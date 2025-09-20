'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın geniş kesimlerinin problemlerine çözüm üretmek yerine bunları görmezden geldiğini ve emeği de emekliyi de gençleri de yok saydığını söyledi.

Gürer, “Çiftçi girdi maliyeti altında eziliyor, maliyetine ürün satamıyor. Aracı eliyle katlanan ürün fiyatları, dar ve sabit gelirlilerin raftaki ürünü almasına olanak sağlamıyor. Esnaf, sattığı ürünü aynı fiyata yenisini alıp rafa koyamıyor. İşçi, işsiz, çiftçi, emekli, esnaf… Toplumun geniş kesimleri derin bir yoksulluğa sürükleniyor” dedi. Derin yoksulluğun, daralan alım gücü ile vatandaşın sağlıklı beslenme için gerekli gıdayı ihtiyacı kadar alamadığını, cepteki paranın raftaki gıdayı ihtiyaç kadar almaya yetmediğini belirten Gürer, bu sebeple başta protein değeri yüksek et ve sütten mamul ürün yanında, bu yıl mevsim meyvelerini dahi tüketemediği bir dönem yaşandığına işaret etti. İstanbul - Sedat Serdar

