"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

20 Eylül 2025, Cumartesi 22:50
İsrailli bakan Amichai Chikli, Avrupa ülkelerinin antisemitizme karşı tutumlarını eleştirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen geçtiğimiz hafta yaptığı yıllık “Birliğin Durumu” konuşmasında, Gazze’de “insan eliyle yapılan kıtlık” ve İsrail’in “iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişimi” olarak nitelendirdiği durum karşısında AB’nin İsrail’e yönelik “ikili desteği” ve bir ticaret anlaşmasını kısmen askıya alacağını söylemişti.

Euronews’e konuşan Chikli, “Avrupa Birliği, bizi soykırımla suçlayan ve İsrail’e boykot çağrısı yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar akıtan, ancak kendisi boykot başlatan ve İsrail ürünlerini bu raporlara dayanarak etiketleyen bir kurumdur” dedi. İsrailli bakan Amichai Chikli, Avrupa ülkelerinin antisemitizme karşı tutumlarını eleştirerek Belçika’nın radikal İslâm’a ‘çoktan teslim olduğunu’ söyledi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

    Gazze tehcirin merkezinde

    İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

    'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

    AB, Rus gazı almayacak

    AB yeniden gündemde mi?

    Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

    YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

    “Biz bu ülkenin üvey evlâdı değiliz”

    İstinaf onayladı, İmamoğlu siyasî yasaklı

    AKP’de istifa depremi

    Rize, Giresun ve Artvin'de taşkın ve heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

    Estonya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti - AB'den açıklama yapıldı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Erdoğan Trump’la görüşecek

    Bu tesisler hepimizin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.