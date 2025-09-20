İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

İsrailli bakan Amichai Chikli, Avrupa ülkelerinin antisemitizme karşı tutumlarını eleştirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen geçtiğimiz hafta yaptığı yıllık “Birliğin Durumu” konuşmasında, Gazze’de “insan eliyle yapılan kıtlık” ve İsrail’in “iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişimi” olarak nitelendirdiği durum karşısında AB’nin İsrail’e yönelik “ikili desteği” ve bir ticaret anlaşmasını kısmen askıya alacağını söylemişti.

Euronews’e konuşan Chikli, “Avrupa Birliği, bizi soykırımla suçlayan ve İsrail’e boykot çağrısı yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar akıtan, ancak kendisi boykot başlatan ve İsrail ürünlerini bu raporlara dayanarak etiketleyen bir kurumdur” dedi. İsrailli bakan Amichai Chikli, Avrupa ülkelerinin antisemitizme karşı tutumlarını eleştirerek Belçika’nın radikal İslâm’a ‘çoktan teslim olduğunu’ söyledi.

