Fransa'da tam aşılıların karantina süresi düşürüldü

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüse karşı tam aşılı olup testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüldüğünü duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanı Veran, “İzolasyon, kişinin beşinci günün sonunda negatif çıkmasıyla bitirilebilir. Aşı yaptırmayan kişilerin 10 gün boyunca izole olması gerekecek ancak onların da Kovid-19 testi yedinci günde negatif çıkarsa karantina sonlanabilecek” dedi. Veran, koronavirüsün daha bulaşıcı olan Omicron varyantının, ‘çok sert bir kapanma önlemi’ alınmadıkça durdurulamayacak kadar bulaşıcı olduğunu belirtti. Veran, “Ocak ayı boyunca tetikte kalacağız” diye ekledi.

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