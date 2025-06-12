Fransa’dan tarihî hamle

Fransa, Filistin Yönetimi’nden reform taahhütleri alarak, bağımsız Filistin devletini tanıma yolunda ilerliyor.
Fransa: Filistin Devleti'ni tanıma konusunda "kararlı"yız
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa’ya gönderdiği mektupta Hamas’ın Gazze üzerindeki kontrolünü sona erdirmesi gerektiğini ve bölgedeki silahların Filistin Güvenlik Güçleri tarafından uluslararası destekle kaldırılacağını belirtti.
Daily Ummah’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Macron, Haziran ayında düzenlenecek uluslararası konferans öncesinde Filistin lideri Abbas’tan gelen “silahsızlanma ve reform” sözlerini memnuniyetle karşıladı.
Haber Merkezi