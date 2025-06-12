"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Fransa’dan tarihî hamle

12 Haziran 2025, Perşembe 00:16
Fransa, Filistin Yönetimi’nden reform taahhütleri alarak, bağımsız Filistin devletini tanıma yolunda ilerliyor.

Fransa: Filistin Devleti'ni tanıma konusunda "kararlı"yız

 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa’ya gönderdiği mektupta Hamas’ın Gazze üzerindeki kontrolünü sona erdirmesi gerektiğini ve bölgedeki silahların Filistin Güvenlik Güçleri tarafından uluslararası destekle kaldırılacağını belirtti.

Daily Ummah’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Macron, Haziran ayında düzenlenecek uluslararası konferans öncesinde Filistin lideri Abbas’tan gelen “silahsızlanma ve reform” sözlerini memnuniyetle karşıladı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeneroğlu: Binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir

    Bardakçı belgelerle açıkladı: Tek parti döneminde Hac yasaktı

    Hükümete sorumluluk çağrısı

    Fransa’dan tarihî hamle

    Zeyrek’in vefatıyla ilgili iki gözaltı

    Bekleme yapma, cezanı öde!

    Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

    4 liralık iç borç ödemesinin 3 lirası faize gitti

    Ekonomik zorluklar aile kurmayı engelliyor

    Benzine zam geliyor

    Don vurdu, limon cep yakıyor

    Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den AKP’ye geçti

    “İsrail’e silâh taşıyan gemiyi durdurun”

    ABD-Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Pew Research raporu: Müslümanlar dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup

    ABD, aşılarla ilgili düzenleme yapan komitenin 17 üyesini emekli etti

    İki İsrailli bakana yaptırım kararı Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı

    'İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldık'

    5 ülke, Smotrich ve Ben-Gvir için mal varlıklarını dondurma ve seyahat yasağı kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bardakçı belgelerle açıkladı: Tek parti döneminde Hac yasaktı
    Genel

    Yeneroğlu: Binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir
    Genel

    Fransa’dan tarihî hamle
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hükümete sorumluluk çağrısı
    Genel

    Zeyrek’in vefatıyla ilgili iki gözaltı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.